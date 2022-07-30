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أخبار » الأسرة و المجتمع

4 طرق للتغلب على النعاس بالمكتب

30 تموز / يوليو 2022 08:39

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من المفترض أن ينام الشخص البالغ ما لا يقل عن 7 ساعات لتجديد شبابه والحفاظ على صحته، ومع ذلك ، يُلاحظ أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا ينامون فقط حوالي 4 إلى 5 ساعات في اليوم.

مع حياتنا السريعة، انخفض عدد ساعات النوم نسبيًا، وفي المقابل ، أجسادنا تفتقر إلى هذا الصدد، لذلك ، فإننا نميل إلى الشعور بالنعاس عندما لا يُفترض بنا ذلك.

النعاس في المكتب هو أحد الاهتمامات الرئيسية لكثير من البالغين، والسبب الرئيسي لذلك هو حقيقة أن البالغين يميلون إلى قضاء معظم وقتهم في المكاتب، وفقا لموقع " onlymyhealth" عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم ليلاً ويبدأ العمل في المكتب، فإنه يصبح أكثر إرهاقًا مما قد يعيق النوم في المكتب.

نصائح لإدارة النعاس أثناء النهار في المكتب
 
1. الكافيين

جرعة من الكافيين هي أفضل صديق لك إذا كنت تشعر بالخمول في المكتب، ستساعد القهوة في زيادة مستويات الطاقة في جسمك والتي بدورها ستنجز العمل بوتيرة أسرع، الكافيين منبه ، مما يعني أنه سيزيد من نشاط الدماغ والجهاز العصبي في الجسم، وقد تساعد القهوة أيضًا في تحسين عملية التفكير والأداء العقلي للشخص مما سيساعد في محاربة النعاس. من المهم أن تفهم أنك لا تسرف في تناول المدخول لأنه يمكن أن يبالغ في التحفيز ويجعلك تشعر بالتوتر.

2. غفوة 10 دقائق
 

إذا كنت لا تستطيع الجلوس أثناء العمل وأنت تغفو باستمرار، فمن المحتمل أنك تعاني من الحرمان الشديد من النوم  أو التعب، أفضل طريقة لمحاربة الرغبة هي أن تفعل ما يحاول الجسم أن يسعى إليه. قيلولة الطاقة هي قيلولة قصيرة جدًا أثناء النهار تهدف إلى منحك المزيد من الطاقة أو نقصها. تتراوح مدة الغفوة المثالية بين 10 إلى 20 دقيقة. ببساطة أغلق عينيك لبعض الوقت واسترخي عقلك وجسمك . لا تنس ضبط المنبه حتى لا تنام أكثر من اللازم.

3. العمل في منطقة مضيئة
 

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشخص يشعر بالنعاس في المكتب هو عدم وجود إضاءة مناسبة حول مكان عمله، لذلك ، للتغلب على الشعور بالنعاس أثناء العمل ، عليك الجلوس بالقرب من المنطقة مع الإضاءة المناسبة.

4. رش الماء البارد أو شغل مروحة
 

يساعد الماء بشكل كبير على توديع النعاس، إذا كنت تشعر بالنعاس الشديد خلال ساعات العمل، رش بعض الماء البارد على وجهك، اتركه لبعض الوقت ثم جففه، كما يُقترح عليك بعد ذلك الذهاب والجلوس تحت مروحة حتى يتم الحفاظ على درجة حرارة باردة داخل جسمك وحول المنطقة المجاورة لك. تمامًا مثل الريح، سيزيد الهواء البارد للمروحة من اليقظة.

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