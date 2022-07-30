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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هى كمية البروتين التي يجب على الشخص تناولها في اليوم؟

30 تموز / يوليو 2022 08:41

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يعد البروتين من أهم الأشياء التى يجب تضمنيها خلال نظامك الغذائي، من أجل شخص نشط بالغ، يجب أن يكون البدل الغذائي اليومي الموصى به (RDA) من تناول البروتين حوالي 10 % من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، يشعر الخبراء أن هذا قد يكون كافيًا لمنع أي نقص في البروتين، ولكن يمكن أن يختلف هذا المقدار أيضًا من شخص لآخر.

لماذا البروتين مهم؟

البروتينات كونها اللبنات الأساسية لجسمنا، فهي ضرورية لتكوين العضلات والأوتار والجلد والأعضاء المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الإنزيمات والهرمونات التي تؤدي وظائف مهمة في الجسم.

وفقا لموقع " verywellhealth "، تحتوي البروتينات على جزيئات صغيرة تسمى أحماض أمينية، التي ترتبط معًا لتشكل سلاسل بروتينية طويلة ، مما يؤدي إلى مزيد من الانطواء في سلاسل معقدة، على الرغم من أن أجسامنا تنتج الأحماض الأمينية ، فإننا بحاجة إلى أطعمة معينة لتضخيم إنتاجها لبناء البروتين.

بشكل عام ، البروتين الحيواني ، يمكن الحصول عليه من خلال البيض والسمك أو الألبان، ويوفر كمية أكبر من الأحماض الأمينية بنسبة أفضل للجسم للحصول على الغذاء، ومع ذلك ، بالنسبة للنباتيين ، فإن الحصول على البروتين والأحماض الأمينية الأساسية للجسم يمثل تحديًا. يوصي الخبراء بتناول المكملات الغذائية مع البروتين النباتي لتلبية المتطلبات.

تشير العديد من الدراسات إلى أن فعالية البروتين تأتي من كيفية استهلاكه، فيقال أنه أكثر فعالية وامتصاصًا إذا تم توزيعه على وجبات اليوم بدلاً من الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يكون له آثار جانبية خطيرة.

وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن أفضل مصدر للبروتين للإنسان البالغ يأتي منه

السمك (التونة والسلمون والحدوق) - 21 جم
ديك رومي أو دجاج - 19 جرام
الزبادي اليوناني العادي - 17 جم
جبنة قريش - 14 جرام
الفول - 8 جم
كوب حليب - 8 جم
المعكرونة - 8 جم
بيضة - 6 جم

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