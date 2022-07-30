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هيئة المعابر تنشر إحصائية عمل منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

30 تموز / يوليو 2022 08:46

غزة- الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (24 وحتى 29 يوليو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10016 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10532 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9812 مواطناً و100 أجنبي، و104 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10290 مواطناً، و129 أجنبياً، و109 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

ويشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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