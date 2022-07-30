"الصحة" تكرم بعثة الحج الطبية وتشيد بجهودها في خدمة حجاج فلسطين

غزة-الرأي

نظمت وزارة الصحة لقاء تكريميا لبعثة الحج الطبية ، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد م. اسامة قاسم ، ومدير عام الرعاية الاولية د. ماهر شامية ، ومدير وحدة العلاقات العامة والاعلام د.أشرف القدرة ، وأعضاء البعثة برئاسة د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي .

بدوره، أشاد م. قاسم بجهود البعثة الطبية والتي واكبت المتابعة والاشراف الطبي لحجاج فلسطين منذ لحظة مغادرتهم الوطن ، مرورا بأداء المناسك وحتى عودتهم سالمين الى ديارهم وذويهم .

وقال م. قاسم في كلمته نيابة عن وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش ، أن الوزارة تابعت بكل اعتزاز تقارير عمل البعثة وما ابدوه من مسئولية كبرى تجاه حجاج فلسطين وهذا ما عكسه أراء الحجاج في مستوى المتابعة الصحية والتي وفرت لهم الراحة وسهولة أداء المناسك ، مشيرا الى أن المهمة كانت سامية وعظيمة حيث اجتمعت العبادة وخدمة الحجاج وهو ماكان الجميع على قدر هذه الرسالة وخير تمثيل لفلسطين .

كما ووجه م. قاسم شكر وزارة الصحة الى كافة اعضاء البعثة على دورهم واداؤهم الرائع ، سائلا المولى عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وان يجعل حجهم مبرور وسعيهم مشكور .

من جهته ، تحدث د. شامية ان اختيار اعضاء البعثة هذا العام تم باهتمام وعناية بحيث تكون متكاملة في ادوارها وبما يضمن الرعاية الصحية لحجاج فلسطين .

من ناحيته ،اوضح د. ابو سلمية مجمل عناوين تقييم العمل وماتم تقديمه من خدمات صحية ومتابعات للمرضى المحولين للمستشفيات السعودية ، وحالة الرضى التي عبر عنها الحجاج .