الأوقاف والداخلية برفح يبحثان آليات تنفيذ قرار منع اطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات

غزة-الرأي

عقدت مديرية أوقاف رفح بالتعاون مع شرطة المحافظة لقاءً مع الوجهاء والأعيان والمخاتير, لمناقشة آليات الالتزام بقرار وزارة الداخلية الخاص بوقف إطلاق النار وقت إعلان نتائج الثانوية العامة أو غيرها من المناسبات ومنع الحفلات في الشوارع العامة.



وأكد مدير أوقاف رفح على أهمية اللقاء في تعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على أبناء شعبنا الفلسطيني, مثمناً في الوقت ذاته قرارات الداخلية في هذا الاطار, ودورها في توفير الأمن والأمان بالقطاع.



وأشار أبو عامر أن وزارة الأوقاف ستبقى أبوابها مشرعة لأي تعاون مشترك يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني

