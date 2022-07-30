الأول على الوطن .. التوفيق من الله ومساندة الوالدين سر النجاح

غزة - الرأي:

عبر الطالب أنس نبيل الحرازين من مدينة غزة، الحاصل على النتيجة الأعلى في الثانوية العامة للعام 2022 على مستوى الوطن، عن سعادته ورضاه عن نتيجته في التوجيهي.

وقال الحرازين الذي حصل على معدل 99.7 الأول على الفرع العلمي، إن النتيجة التي حصل عليها لم تكن إلا بتوفيق من الله عزل وجل، ومن ثم رضى ومساندة الوالدين، والجد والاجتهاد طوال العام.

وأكد الحرازين أن الدرجة العليا التي حصل عليها هي نتيجة لعمل وإعداد استمر طول العام للوصول لهذا النجاح.

ونصح الطلبة المقبلين على دراسة الثانوية العامة، بالدراسة والمتابعة طوال العام والاجتهاد والمثابرة للحصول على المعدلات العالية.

وقال ان مرحلة الثانوية العامة ممتعة ولكنها بحاجة لمواكبة ودراسة على مدار العام.

وتم اليوم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين للعام 2022، حيث بلغت نسبة النجاح في كافة الأفرع (68.12%).