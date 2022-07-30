4 توائم يحققون حلم والدتهم الشهيدة بالنجاح في الثانوية

خانيونس - الرأي:

تمكن أربعة طلبة توائم من مدينة خانيونس جنوب القطاع، من النجاح والتفوق في امتحانات الثانوية العامة للعام 2022.

واستطاع التوائم الأربعة النجاح في الثانوية على الرغم من استشهاد والدتهم العام الماضي، وما تبعه من ظرف صعبة مرت عليهم نتيجة فقدانها.

وحصل التوائم "عبد الرحمن، عبداللّه، محمد، وضحى" رأفت الزقزوق من مدينة خانيونس، معدلات 93.3% لاثنين منهم والثالث 81% والرابع 79%.

وقالت الطالبة المتفوقة ضحى عقب إعلان النتائج، إنها تمكنت مع اخوتها من النجاح في الثانوية العامة على الرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها بعد استشهاد والدتهم، والصعوبة التي كانت عليها الامتحانات.

وأضافت: "درسنا واجتهدنا لتحقيق حلم والدتنا وحلمنا وحققنا ذلك بكرم من الله بنجاحي ونجاح أخوتي".

فيما قال والد التوائم رأفت زقزوق إن الواقع الذي مر به أولاده ليس بقليل بعد وفاة والدتهم، التي كانت تحضر لهذا اليوم منذ صغرهم كونهم توائم وبنجاحهم سيكون هناك اهتام بهم وتسليط للضوء عليهم من قبل الاعلام.

وأضاف: "كانت أمهم حاضرة وكأنها توصيهم، والحمد لله أن توج تعبنا بنجاحهم".

وتابع "أهدي النجاح لأبطالي الأربعة فعلى الرغم من نظرات الحزن في أعينهم على والدتهم فهم لم يقصروا وانجزوا".