وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية 4 توائم يحققون حلم والدتهم الشهيدة بالنجاح في الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بغزة توقف ثلاثة من مُطلقي النار بالهواء وكالة الرأي الفلسطينية الأول على الوطن .. التوفيق من الله ومساندة الوالدين سر النجاح وكالة الرأي الفلسطينية وكالة الرأي تطرق أبواب أوائل الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والداخلية برفح يبحثان آليات تنفيذ قرار منع اطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تكرم بعثة الحج الطبية وتشيد بجهودها في خدمة حجاج فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشفين جديدين للسفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" شيد بجهود نادي تشامبيونز لرعايته المواهب والناشئين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2309) السبت 30/7/2022
أخبار » أخبار الأسرى

المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

30 تموز / يوليو 2022 01:54

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

 

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، القابع في سجن "الرملة"، يواصل إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ29، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، ويتم نقله بين حين وآخر إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟