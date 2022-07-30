أبناء الأسرى يحصدون علامات التفوق والنجاح في الثانوية العامة

غزة - الرأي:

حصد أبناء وأشقاء الأسرى في سجون الاحتلال نتائج مشرفة وعلامات التفوق والنجاح رغم تغييب ذويهم وسنوات الفراق.

وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إن الطالبة ترتيل نجلة الأسير أكرم بدوي (قناص الخليل) حصلت على معدل 87% في الفرع الأدبي، فيما حصلت الطالبة دينا نجلة الأسير عاطف الصالحي من رام الله على معدل 89.6% في الفرع الأدبي، بينما شقيقة الأسير محمد أبو معلا من جنين حصلت على معدل 95% والطالب أحمد شقيق الأسيرة شروق دويات من قرية صور باهر حصل على معدل 85% وشقيقة الأسير جميل عسالقة من القدس حصلت على معدل 92.5%.

أما الأسير المقدسي ممدوح هلسة من بلدة جبل المكبر فحصل على معدل 84.4 بالثانوية العامة، علما أن يوم غد ستعقد جلسة محكمة له، بينما حصلت الطالبة ساجدة نجلة الأسير رائد الحروب من الخليل على معدل 69%، والطالبة يقين شقيقة الأسير نصر الله البرغوثي من رام الله حصلت على معدل 94.9%.

بدورهما حصل الطالبان عبد الرحمن ويعقوب نجلا الأسير أحمد انجاص من رام الله على معدل 68% و٧٥٪؜ في الثانوية العامة الفرع الأدبي، بينما حصلت الطالبة دانيا نجلة الأسير علي نزال من قلقيلية على معدل 69% في الثانوية العامة الفرع التجاري، والطالبة إسراء شقيقة الأسير إسماعيل نصر، من الخليل حصلت على معدل 80% في الفرع الأدبي، أما الطالبة ريما نجلة الأسير محمد رداد من طولكرم فحصلت على معدل 76% والطالبة ملك شقيقة الأسير أحمد البكري من القدس حصلت على معدل 74% في الثانوية العامة.

وفي السياق ذاته حصلت الطالبة ماريا شقيقة الأسير محمد شحدة أبو طير من خانيونس على معدل 83% بينما حصلت الطالبة دعاء شقيقة الأسير صدقي جبر من رام الله على معدل 98.4% في الفرع الأدبي، وحصل الطالب إسلام شقيق الأسير علاء زغير من الخليل على معدل 73% في الفرع الصناعي، فيما حصلت الطالبة تالا شقيقة الأسير أسامة صلاح من جنين على معدل 92.7% في الثانوية العامة الفرع العلمي.

وضمن الإطار ذاته نجح الطالب طالب الغول من طولكرم نجل الأسير محمد الغول المحكوم بالسّجن 20 عامًا، والطالبة أقصى زغلول من رام الله ابنة الأسير محمد زغلول المحكوم بالسّجن 20 عامًا، والطالبة براءة عبد السلام اعمر من قلقيلية ابنة الاسير عبد السلام اعمر المحكوم بالسجن المؤبد وعشرون عامًا، والطالبة لجين القواسمي من الخليل، ابنة الأسير الإداري نضال القواسمة، والطالبة شهد دويكات من نابلس، ابنة الأسير خليل دويكات المحكوم بالسجن المؤبد والطالبة ديالا نائل طبيب من قلقيلية، شقيقة الأسير فهمي طبيب المحكوم بالسجن 14 عاما، والطالب براء علي حسان ابن الاسير علي حسان المحكوم بالسجن المؤبد وعشرون عاما وسدين سبيتاني شقيقة الأسير المقدسي محمد ماهر سبيتاني الذي ما يزال موقوفا.