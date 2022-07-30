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بعد 9 أيام من البحث

انتشال جثة رائد محاميد من بحيرة طبرية

30 تموز / يوليو 2022 05:08

انتشال جثة رائد محاميد من بحيرة طبرية
انتشال جثة رائد محاميد من بحيرة طبرية

الداخل المحتل-الرأي:

عُثر بعد عصر اليوم السبت، على جثة المحامي رائد محاميد من مدينة أم الفحم، وذلك بعمق 32 مترا في بحيرة طبرية وبمكان يبعد نحو 200 متر عن المكان الذي فقدت آثاره فيه.

وجرى العثور على جثة محاميد اليوم بعد 9 أيام من عمليات البحث منذ أن فقدت آثاره يوم الجمعة الماضي.

وأكد نائل محاميد أنه جرى التعرف على الجثة وهي تعود لشقيقه رائد، وتوجه بالشكر لكل من ساهم وعمل في أعمال البحث والوقوف إلى جانب العائلة على مدار 9 أيام.

وأكدت عائلة محاميد، أن الشرطة أبلغتها بأنه جرى العثور على جثة في البحيرة، في حين أوضحت أنه لم يتم التعرف على هوية صاحب الجثة أو التأكيد أنها لضحية الغرق، المحامي محاميد.

وكان محاميد (متزوج ولديه 3 أبناء) قد تعرض للغرق إثر سقوطه في بحيرة طبرية، يوم الجمعة 22 تموز/ يوليو الجاري،، حين كان يستجم مع مجموعة من الأصدقاء على متن زورق في البحيرة.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت عمليات البحث عن محاميد بمساعدة فرق الإنقاذ المدنية والشرطية، بالإضافة إلى العشرات من الغواصين المتطوعين الذين شاركوا في جهود البحث في طبرية قادمين من البلدات العربية.

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