ماذا تعرف عن الكولاجين النباتى؟

الكولاجين هو بروتين يصنعه جسمك بشكل طبيعي، يوجد في أجزاء كثيرة من الجسم بما في ذلك الشعر والجلد والأظافر والعظام والغضاريف والأوتار والأربطة والأوعية الدموية والأمعاء . يجعل بشرتك أكثر مرونة وعظامك أقوى، حسبما نشر موقع webmd

مع تقدمك في السن ، يبطئ جسمك بشكل طبيعي من إنتاج الكولاجين . عندما يحدث هذا ، قد تبدأ في رؤية جلدك يترهل ويتجعد. لمحاولة تجنب ذلك ، يتناول بعض الأشخاص مكملات الكولاجين . يباع في العديد من الأشكال بما في ذلك المساحيق والحبوب والكريمات والحقن.

تصنع مكملات الكولاجين عادةً من منتجات حيوانية مثل مرق العظام باستخدام الخنازير ولحم البقر والأسماك، ولكن نظرًا لقيام المزيد من الأشخاص بتقليص المنتجات الحيوانية أو التخلص منها ، فقد أصبح الكولاجين النباتي شائعًا. لا يوجد الكثير من الأبحاث حول الكولاجين النباتي وفوائده أو مخاطره.

هل يمكن أن يكون الكولاجين نباتيًا؟

أن تكون نباتيًا يعني أنك لا تأكل أي شيء جاء من حيوان ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان وحتى العسل. أن تكون نباتيًا هو نهج أقل صرامة. ويؤكد أشخاص آخرون على الأطعمة النباتية دون أن يصبحوا نباتيين أو نباتيين بالضرورة.

يقول بعض العلماء إنهم قادرون على تعديل أشياء مثل الخميرة والبكتيريا وراثيًا لإنتاج كولاجين "نباتي" خالٍ من الحيوانات. يعمل آخرون على طرق هندستها الحيوية. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول ما إذا كان يقدم نفس النوع من النتائج مثل منتجات الكولاجين الحيوانية.

دعم نباتي للكولاجين

عندما يصنع جسمك الكولاجين ، فإنه يحتاج إلى العناصر الغذائية للمساعدة في هذه العملية. يوصي الخبراء عمومًا بإعطاء الأولوية للعناصر الغذائية من الطعام بدلاً من المكملات الغذائية .

إذا كنت نباتيًا ، فهناك أشياء يمكنك تناولها لتعزيز قدرة جسمك على إنتاج المزيد من الكولاجين بشكل طبيعي. يحتاج جسمك أيضًا إلى أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والزنك والنحاس لزيادة الإنتاج.

تشمل الأطعمة النباتية التي يمكن أن تساعد في ذلك ما يلي:

فول

البرتقال

فلفل أحمر و أخضر

طماطم

بروكلي

الحبوب الكاملة مثل الأرز والذرة والقمح

المكسرات

يقترح خبراء التغذية أن تحصل على خمس إلى تسع حصص من الفاكهة والخضروات لتلبية احتياجات جسمك.