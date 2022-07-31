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شبكة " VK" الروسية تطلق خدمة مهمة لمحبي الحفلات والمهرجانات

31 تموز / يوليو 2022 09:12

شبكة " VK" الروسية تطلق خدمة مهمة لمحبي الحفلات والمهرجانات
شبكة

أعلن القائمون على شبكة " VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن بدء اختبار خدمة جديدة قد تهم الكثيرين من مستخدمي الشبكة.

وأشارت المواقع الرسمية للشبكة على الإنترنت إلى أن الخدمة الجديدة ستكون جزءا من خدمات "التعارف" عبر "VK"، وستمكن المستخدمين من العثور على أشخاص وأصدقاء جدد يشاركونهم نفس الاهتمامات الاجتماعية، والذهاب معهم إلى الاحتفالات الرسمية أو المهرجانات أو المؤتمرات التي ستعقد في أرجاء روسيا.

ومن خلال هذه الخدمة سيقوم منظمو المهرجات أو الحفلات العامة بوضع معلومات عن الفعاليات التي ينظموها، وسيقوم المهتمون بهذه الفعاليات بالعثور على الأشخاص الذين لديهم الرغبة بحضورها.

وكانت "VK" قد اختبرت مثل هذه الخدمة عشية حدث "VK Fest 2022"، وتمكن مستخدمو الشبكة حينها من وضع علامات مميزة على صفحاتهم تشير إلى أنهم ذاهبون لحضور هذه الفعالية، ما ساعد الناس على تكوين مجموعات وأصدقاء جدد للاستمتاع معهم بالحدث.

المصدر: ixbit

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