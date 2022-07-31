غوارديولا يدافع عن سياسة الانتقالات في سيتي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم إنه حزين لرحيل جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشنكو ورحيم سترلينج عن فريقه لكن صفقات بيعهم منحت النادي موارد مالية يحتاجها للاستمرار.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية باع سيتي لاعبيه جيسوس وزينتشنكو إلى أرسنال اللندني مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار) و30 مليون جنيه إسترليني على الترتيب (حسب تقديرات وسائل الإعلام).

ورغم أنه معروف بكثرة إنفاقه في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة باع سيتي أيضا سترلينج إلى تشيلسي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 50 مليون جنيه أسترليني.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل المواجهة مع ليفربول في مباراة درع المجتمع في وقت لاحق اليوم السبت “من ناحية أنا حزين قليلا بسبب رحيل هؤلاء اللاعبين المهمين”.

وأضاف المدرب الإسباني “لكن هذه هي طبيعة المجال. للاستثمار تحتاج لبيع بعض اللاعبين وإلا لن تتمكن من الاستمرار.

“أعرف أن النادي معروف دائما بشراء اللاعبين. لكننا نبيع أيضا. نبيع لاعبين مهمين مقابل مبالغ كبيرة”.

(رويترز)