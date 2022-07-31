الصحة تنظم ورشة عمل حول التشخيص المبكر لاعتلال الشبكية

غزة-الرأي

نظمت شبكة حضانات قطاع غزة و بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات ورشة عمل حول تشخيص المبكر لاعتلال الشبكية (ROP)، استهدفت (47) من الأطباء والتمريض من جميع العنايات المركزة لحديثي الولادة السبعة و أقسام الحضانات، و التي تأتى في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية في صحة الأمومة والطفولة.



واستعرض د. عز الدين قوتة استشارى طب الأطفال و حديثى الولادة، مقدمة عن رصد حالات اعتلال الشبكية لدى المواليد الخدج وأسباب (ROP) وتوقيت التشخيص المبكر للوقاية من الإعاقة بالعمى ، وأهمية العناية بالمواليد الخدج ونسبة الأكسجين اللازمة والعوامل المؤثرة والتي تساعد في حصول (ROP) وضرورة تنبيه ذوى المولود بأهمية متابعة مولودهم بعد خروجه من الحضانة لأخصائي العيون .



من جانبه قدم د. نبيل البرقوني رئيس لجنة شبكة حضانات قطاع غزة احصائيات حول عدد المواليد الخدج والحالات التي تم تشخيصها ومعالجتها ومقارنتها بالسنوات الماضية ، مستعرضا الحالات التي تم معالجتها حيث دخول ( 176 ) مولود في جميع الحضانات وزنهم أقل من 1500 جرام والعمر الحملي أقل من 32 أسبوعا خلال الستة شهور من عام 2022 وتم تشخيص (43) وتم علاج 12 حالة بحقن ( AVASTIN ) وباقي الحالات تم شفاؤهم من تلقاء نفسهم، ولم يتم تحويل أي حالة للعلاج بالخارج .



فيما تحدث الحكيم محمد حمدان من حضانة مجمع الشفاء الطبي حول أهمية دور التمريض في تجهيز المولود قبل وخلال وبعد فحص المولود من طرف اخصائي العيون ، لافتا الى كيفية إعطاء قطرة توسيع حدقة العين وتهدئة الطفل عند الفحص بالطريقة المثلى.



كما و بين د. ناصر بلبل رئيس حضانة مجمع الشفاء الطبي أهمية دور أخصائي الأطفال في تحديد موعد الفحص وضرورة تدوين المعلومات كاملة في ملف المولود وعند تحويل المولود للمتابعة في مستشفى العيون واهمية ذلك والتنبيه لذوى المولود .



د. عبد الله الكاشف استشاري العيون، أوضح دور اخصائي العيون في التشخيص المبكر وتحديد نوعية العلاج وموعد المتابعة الحثيثة و عرض فيديو حول كيفية فحص المولود داخل الحضانة ، ودور التمريض بتهدئة المولود خلال الفحص .



وفي نهاية الورشة تم عرض عرض د.قوتة معايير جودة التشخيص المبكر وهي عبارة عن عشرة معيار وبالتقييم يتم معرفة معايير الجودة .

