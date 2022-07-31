قبس بنات: سأدرس القانون لأكمل محاكمة قتلة والدي

الخليل- الرأي- وكالات

قبس ابنة الشهيد المغدور نزار بنات ... لم تكن سوى فتاة تحلم باحتضان والدها في كل مرة تحقق فيها نجاحاً علمياً أو حياتياً، لكن ثمة من صادر هذا الحلم البسيط، حينما امتدت أياديهم الآثمة لتغتال الشهيد نزار بطريقة بشعة يندى لها الجبين.

ففي ظروف استثنائية عاشتها على مدار عام كامل... تقدمت قبس لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام وحصلت على معدل 75%، لكن فرحتها جاءت منقوصة، فمن سيهنئها ويحتضن أفراحها، ومن سيلقي على قلبها كلام الحب والرضا والتشجيع لمواصلة الحلم والاستعداد لمرحلة الجامعة.

وتذكر "قبس" أن يوم اغتيال والدها نزار بنات كان أول يوم لها في الدروس الصيفية، للاستعداد لامتحانات التوجيهي، لكنها لم تكن تحضر تلك الدروس.

وبيّنت أنها خلال الفصل الدراسي الأول، مرت بحالة نفسية صعبة، بسبب اغتيال والدها وتداعيات ذلك عليها وعلى أسرتها تحديداً، مضيفة أنها كانت تذهب الى المدرسة لكي تخرج من الجو المشحون الذي يسيطر على البيت.

وقالت إنها طيلة الفصل الأول لم تدرس نهائياَ، نتيجة الحزن الذي عاشته بعد رحيل والدها.

وفي الفصل الثاني قررت "قبس" الاستعداد جيداً للامتحانات، لكنها أصيبت بفيروس كورونا في شهر بداية شهر آذار/مارس، وهي تعاني أصلا من أمراض في التنفس، واستمرت تداعيات الإصابة بالفيروس في التأثير عليها في شهر رمضان.

وتابعت" إنها بدأت فعلياً الاستعداد للتوجيهي بشكل رسمي في الأول من أيار، وكان تأجيل الامتحانات إلى الرابع عشر من يوليو -تموز من حسن حظها".

وعن فترة الامتحانات قالت "قبس" إنّ بعض المواد ختمت مراجعتها ليلة الامتحان فقط، مضيفةً أنّها كانت تنهار وتبكي كلما تفتح الكتاب للدراسة وكلما كانت ترى صورة والدها أمامها في الغرفة.

وقالت "قبس" إن صورة والدها رافقتها في الامتحانات، وكانت تراه حينما يضع المراقبون ورق الامتحان بيدها.

وأهدت "قبس" نجاحها لروح والدها الراحل، كاشفةً عن أنها ستدرس القانون، بناءً على رغبة والدها ووصيته لها، لكي تكمل مسيرة محاكمة قتلته.

المواطنون المتابعون على منصات التواصل تفاعلوا مع تمكن قبس من اجتياز امتحان التوجيهي، وأكدوا أن هذا التفوق هو حصيلة جد واجتهاد رغم الظروف الصعب التي مرت بها، وان تفوقها هو امتداد لرسالة والده الذي كان دائما يحث على رفض الظلم والوقوف في وجهه.

غسان بنات شقيق المغدور نزار، كتب على صفحته قائلا: "أبارك ألف مبارك لابنة أخي الشهيد البطل نزار بنات قبس نجاحها في الثانوية العامة، وليس من الغريب ذلك فهي ابنة نزار الذي كان متفوقا على المملكة الأردنية الهاشمية وهو ابن خليل بنات الذي كان متفوقاً على الضفتين الغربية والشرقية عائلة خليل بنات حيث الثقافة والتحصيل العلمي كان وما يزال لنا عنوان".

كما أرسل المواطنون تهانيهم ومباركاتهم للفتاة قبس، مشددين على أنها استطاعت تحقيق هذا الإنجاز رغم غياب والدها الداعم الأول لها.

ومارست السلطة أساليب عديدة من المراوغة والمماطلة عقب عملة اغتيال نزار بنات على أيدي الأجهزة الأمنية من تأجيل للمحاكمة ومماطلات في إنجاز إجراءاتها.

كما شنّت السلطة حربًا مفتوحة على النشطاء والحراكيين المنددين بجريمة اغتيال نزار بنات، حيث نفذت حملات اعتقال ومحاكمات طالت العشرات منهم. واغتالت أجهزة السلطة المعارض نزار بنات في الخامس والعشرين من يونيو 2021، حيث نسقت أجهزة الأمنية مع الاحتلال و طلبت الإذن لدخول المنطقة التي يتواجد بها المنزل الذي كان يقطن فيه الناشط نزار بنات.