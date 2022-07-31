وكالة الرأي الفلسطينية زيادة عدد القضاة والمحاكم في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية القسام: الاحتلال قصف مكان لاحتجاز الجنود الأسرى خلال "سيف القدس" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب للسلطة وكالة الرأي الفلسطينية ظروف اعتقاليه وحياتية قاسية يواجهها الأسير محمد صفران وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم دير أبو مشعل غرب الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال 21 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تستعرض الصادرات والواردات الزراعية للنصف الأول عام ٢٠٢٢ وكالة الرأي الفلسطينية "حصاد ما بعد الفقد" أبناء الشهداء نماذج تفوّق تليق بالتضحيات وكالة الرأي الفلسطينية هنية"يستقبل المدرب الإسباني هيرناندز وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ بتنفيذ أولى المدارس الحقلية الخاصة بمكافحة "ذبابة ثمار الزيتون"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

التعليم تعلن عن منح دراسية لدرجة البكالوريوس

31 تموز / يوليو 2022 07:28

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كل من مصر والمغرب وتركيا وكوبا، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطالب/ة التقدّم للمنافسة على المنح في دولة واحدة فقط، وأنه في حال عدم ترشيحه لأي من المنح في الدول المذكورة؛ فإنه يستطيع التقدّم للمنافسة على منح الدول الأخرى التي ستعلن عنها الوزارة لاحقاً.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على أي من المنح المذكورة لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟