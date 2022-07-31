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حماس: القسام قادر على احداث تحول استراتيجي بملف الجنود الأسرى

31 تموز / يوليو 2022 07:34

غزة - الرأي:

قال المتحدث باسم حركة حماس " فوزي برهوم إن ما نشرته كتائب القسام حول موضوع الجنود الصهاينة الأسرى، يعكس قدرة وحكمة قيادة القسام على اللعب بالأوراق المهمة لديها، وإحداث تحول إستراتيجي في هذا الملف.

ونوه برهوم في تصريح نشره موقع حركة حماس، بأن ما نشرته القسام خطاب موجه أولا للجمهور الإسرائيلي بأن كل ما تسوقه لهم حكومتهم حول مصير الجنود مجرد أكاذيب للتغطية على ضعفها وفشلها في إدارة هذا الملف.

وأوضح أن ما نُشر إلقاء للكرة مجددا في مربع حكومة الاحتلال كي تتحمل مسؤولية وتبعات وأثمان إبرام أي صفقة جديدة.

وكشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة "سيف القدس" العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنود الأسرى.

 

 

 

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