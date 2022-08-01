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طالت أسرى محررين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة

01 آب / أغسطس 2022 08:59

قوات الاحتلال تعتقل مواطن
قوات الاحتلال تعتقل مواطن

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عدد من الأسرى المحررين.

وعرف من المعتقلين حسب متابعة مكتب إعلام الأسرى كلاً من:

 

1. المحرر الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب- دورا جنوب الخليل

2. المحرر يوسف نصار- دورا

3. المحرر منذر زونة- دورا

4. المحرر الشيخ جمال أبو الجدايل- السموع جنوب الخليل

5. المحرر عيسى صالح العمور- يطا جنوب الخليل

6. المحرر محمد بدر العمور- يطا

7. المحرر عاطف رباع- يطا

8. المحرر مروان أبو فارة- صوريف شمال الخليل

9. المحرر مجدي أبو فارة- صوريف

10. المحرر خالد غنيمات- صوريف

11. المحرر رزق الحلايقة- الشيوخ شرق الخليل

12. المحرر أحمد عبد ربه الحلايقة- الشيوخ

13. المحرر إبراهيم السويطي- بيت عوا جنوب غرب الخليل

14. المحرر الشيخ بدر أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

15. المحرر محمد يوسف أبو عوض- بيت أمر

16. المحرر أحمد خضر أبو مارية- بيت أمر

17. المحرر عبد الله أبو مارية- بيت أمر

18. المحرر جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل

19. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير

20. المحرر إسلام يونس كوازبة- سعير

21. المحرر محمد إبراهيم شلالدة- سعير

22. محمد البنا- نابلس

23. باسم الأغبر- نابلس

24. مأمون يوسف حنني- بيت فوريك شوق نابلس

25. ثائر الصافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

26. حسون أبو سلامة- جنين

27. سامح سمحة- جيوس شمال قلقيلية

28. ليث سليم- جيوس

29. علاء فهيم- جيوس

30. المحرر نضال أبو عكر- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

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