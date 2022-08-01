نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عدد من الأسرى المحررين.

وعرف من المعتقلين حسب متابعة مكتب إعلام الأسرى كلاً من:

1. المحرر الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب- دورا جنوب الخليل

2. المحرر يوسف نصار- دورا

3. المحرر منذر زونة- دورا

4. المحرر الشيخ جمال أبو الجدايل- السموع جنوب الخليل

5. المحرر عيسى صالح العمور- يطا جنوب الخليل

6. المحرر محمد بدر العمور- يطا

7. المحرر عاطف رباع- يطا

8. المحرر مروان أبو فارة- صوريف شمال الخليل

9. المحرر مجدي أبو فارة- صوريف

10. المحرر خالد غنيمات- صوريف

11. المحرر رزق الحلايقة- الشيوخ شرق الخليل

12. المحرر أحمد عبد ربه الحلايقة- الشيوخ

13. المحرر إبراهيم السويطي- بيت عوا جنوب غرب الخليل

14. المحرر الشيخ بدر أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

15. المحرر محمد يوسف أبو عوض- بيت أمر

16. المحرر أحمد خضر أبو مارية- بيت أمر

17. المحرر عبد الله أبو مارية- بيت أمر

18. المحرر جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل

19. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير

20. المحرر إسلام يونس كوازبة- سعير

21. المحرر محمد إبراهيم شلالدة- سعير

22. محمد البنا- نابلس

23. باسم الأغبر- نابلس

24. مأمون يوسف حنني- بيت فوريك شوق نابلس

25. ثائر الصافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

26. حسون أبو سلامة- جنين

27. سامح سمحة- جيوس شمال قلقيلية

28. ليث سليم- جيوس

29. علاء فهيم- جيوس

30. المحرر نضال أبو عكر- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم