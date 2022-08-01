نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عدد من الأسرى المحررين.
وعرف من المعتقلين حسب متابعة مكتب إعلام الأسرى كلاً من:
1. المحرر الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب- دورا جنوب الخليل
2. المحرر يوسف نصار- دورا
3. المحرر منذر زونة- دورا
4. المحرر الشيخ جمال أبو الجدايل- السموع جنوب الخليل
5. المحرر عيسى صالح العمور- يطا جنوب الخليل
6. المحرر محمد بدر العمور- يطا
7. المحرر عاطف رباع- يطا
8. المحرر مروان أبو فارة- صوريف شمال الخليل
9. المحرر مجدي أبو فارة- صوريف
10. المحرر خالد غنيمات- صوريف
11. المحرر رزق الحلايقة- الشيوخ شرق الخليل
12. المحرر أحمد عبد ربه الحلايقة- الشيوخ
13. المحرر إبراهيم السويطي- بيت عوا جنوب غرب الخليل
14. المحرر الشيخ بدر أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل
15. المحرر محمد يوسف أبو عوض- بيت أمر
16. المحرر أحمد خضر أبو مارية- بيت أمر
17. المحرر عبد الله أبو مارية- بيت أمر
18. المحرر جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل
19. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير
20. المحرر إسلام يونس كوازبة- سعير
21. المحرر محمد إبراهيم شلالدة- سعير
22. محمد البنا- نابلس
23. باسم الأغبر- نابلس
24. مأمون يوسف حنني- بيت فوريك شوق نابلس
25. ثائر الصافي- مخيم الجلزون شمال رام الله
26. حسون أبو سلامة- جنين
27. سامح سمحة- جيوس شمال قلقيلية
28. ليث سليم- جيوس
29. علاء فهيم- جيوس
30. المحرر نضال أبو عكر- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم