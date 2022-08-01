ماذا تعرف عن الهالات السوداء تحت عيون الطفل؟

الهالات السوداء تحت العين شائعة عند البالغين ولكن يمكن أن تظهر أيضًا عند الأطفال. وقد يصاب طفلك بهذه العيون المظللة نتيجة لأسباب شائعة. على سبيل المثال ، يمكن أن تتكون بعض الهالات السوداء على الجلد تحت العينين إذا أصبح أرق من المعتاد، ونتيجة لذلك ، تصبح الأوعية الدموية الموجودة تحت العين مكشوفة ، مما يؤدي إلى ظهور مظلم. عندما يحدث لطفلك ، في معظم الحالات ، سيكون مؤقتًا ،حسبما نشر موقع webmd

ما الذي يسبب الهالات السوداء تحت عيون الطفل؟

يمكن أن يكون سبب ظهور الهالات السوداء الغامضة تحت عيون طفلك أيًا مما يلي:

احتقان الأنف

عندما يتم انسداد الأنف ، تتسبب الأوردة حول الأنف في أن تصبح أكبر وأكثر قتامة. يمكن أن يكون انسداد الأنف إما بسبب البرد أو الحساسية . إذا بدت بشرة طفلك حول العين أغمق من المعتاد وكان لديهم مشكلة احتقان بالأنف ، فقد يكونان مرتبطين. ومع ذلك ، من المهم مراجعة طبيبك.

علم الوراثة

إذا كانت لديك دوائر داكنة تحت عينيك ، فهناك احتمال كبير أن يصاب طفلك بها. هذا صحيح بشكل خاص إذا لم يكن لديك أي أعراض أخرى واضحة بخلاف ظهور لون البشرة الداكن تحت العينين.

الربو

يمكن أيضًا أن تكون الهالات السوداء تحت عيون الطفل نتيجة انسداد وتضييق الأنابيب التي تحمل الهواء داخل وخارج الرئتين. هذا الحجب والتضييق مرادف للربو.

قلة النوم الكافي

قد تظهر الهالات السوداء أيضًا تحت عيون طفلك إذا لم يحصل على راحة جيدة. يمكن أيضًا أن يكون النوم غير الكافي أو أنماط النوم المضطربة عاملاً مساهماً. لذلك ، من الضروري ضمان حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

الحساسية

عندما يدخل الغبار في العين ، قد يسبب رد فعل تحسسي. يمكن أن يتسبب رد الفعل هذا في العطس وسيلان الأنف ودموع العيون والدوائر السوداء تحت العينين.

الجفاف

إذا كان طفلك لا يستهلك كمية كافية من الماء ، ستصبح بشرته أرق. قد تكون التغييرات مرئية حول عيونهم ، حيث يتشكل لون غامق. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعرض الأوعية الدموية تحت الجلد الرقيق للعينين.

ضعف الدورة الدموية

الجلد المحيط بالعينين رقيق. على هذا النحو ، فإن الأوعية الدموية التي تحمل الدم غير المؤكسج من الجلد تكون أقرب إلى السطح منها في الأماكن الأخرى. يتحول لون الدم الذي ينضب من الأكسجين إلى الزرقة. نتيجة لذلك ، قد يظهر تحت الجلد بشكل غامق.

فقر الدم

يحدث فقر الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي. شجع طفلك على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد.

وجبات مالحة

استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح يسبب احتباس السوائل تحت العين. يمكن أن يتسبب هذا في تغير اللون وتورم خفيف يظهر على شكل أكياس تحت العينين.

الورم الأرومي العصبي

تؤدي طفرة جينية إلى تكوين هذا السرطان في الخلايا العصبية. في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب الورم الأرومي العصبي دوائر مظلمة حول عيون طفلك.

يعرف هذا أيضًا باسم عيون الراكون ، حيث تظهر الهالات السوداء تحت العينين بسبب إصابة في الرأس. الأوعية الدموية مثل الشعيرات الدموية تتمزق نتيجة الإصابة ، مما يتسبب في تجمع الدم تحت العينين.

تصبغ

الأطفال ذوو البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بهالات العين السوداء. مرة أخرى ، يمكن إرجاع ذلك إلى نحافة الجلد حول العين ، مما يؤدي إلى ظهور الأوعية الدموية على البشرة الفاتحة أكثر من البشرة الداكنة.

التعرض للشمس

قد يتغير لون الجلد حول العينين أكثر من الجلد المحيط لأنه أكثر حساسية قد يؤدي التعرض المفرط للشمس أيضًا إلى إنتاج الجسم للمزيد من الميلانين ، مما يتسبب في حدوث تصبغ تحت العينين.