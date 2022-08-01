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نصائح لمرضى السكر للتحكم في جلوكوز الدم عند السفر

01 آب / أغسطس 2022 09:00

نصائح لمرضى السكر للتحكم في جلوكوز الدم عند السفر
نصائح لمرضى السكر للتحكم في جلوكوز الدم عند السفر

السفر ممتع لا شك، ومع ذلك ، عند المعاناة من مرض مزمن مثل داء السكري، كل شيء يأتي مع الشروط والأحكام - حتى لو كانت رحلة قصيرة المدى.

ولتجنب ظهور أي مشاكل صحية متعلقة بمرض السكري يُنصح بتجهيز أنفسهم واتخاذ الخطوات الاحترازية قبل وأثناء السفر.

نصائح للسفر مع مرض السكري
فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد مرضى السكر في الحفاظ على سكر الدم المستويات تحت السيطرة أثناء السفر وفقا لموقع " timesnownews":

1. لا تنس أن تحتفظ بملاحظات يومية لمستويات جلوكوز الدم.

2. تأكد من أنك تحمل كمية كافية من الماء للبقاء رطبًا طوال الرحلة.

3. قد لا يكون الحصول على طعام مناسب لمرض السكري متاحًا أثناء السفر، لذلك ، لا تنس أن تحزم جميع وجباتك الخفيفة الصحية والأطعمة قبل الرحلة.

4. لا تنس أن تحمل الأدوية والوصفات الطبية وأدوات اختبار مرض السكري والأنسولين والمبرد وغيرها من المعدات.

5. يمكن أن تساعد التمارين في التحكم في مستويات السكر في الدم، حتى أثناء السفر ، حاول الضغط لبعض الوقت من أجل اللياقة البدنية، ومع ذلك ، تجنب إرهاق جسمك.

6. اضبط المنبه حتى لا تنسى تناول أدويتك في الوقت المحدد.

7. قبل زيارة المطاعم، افحص القائمة لتجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على جسمك بشكل سلبي.

8. قم بعمل قائمة بجميع الصيدليات وجهات الاتصال في حالات الطوارئ والمستشفيات وما إلى ذلك بالقرب من المكان الذي قررت البقاء فيه.

9. ارتدِ سوار معروف طبيًا واحمل بطاقة الهوية وغيرها من المعلومات المتعلقة بصحتك والحساسية وما إلى ذلك.

10. استشر الطبيب قبل الحصول على مشورة الخبراء لرحلتك.

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