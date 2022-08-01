وكالة الرأي الفلسطينية أنشيلوتي يوصي بطرد ثلاثي ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على متمرد ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية يختبر واتساب برنامج chatbot جديدًا لإعلام المستخدمين بالميزات الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية 41 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تسريبات بالصور توضح مواصفات هاتف وان بلس القادم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تطبيقات ممتعة تساعد أطفالك على تعلم البرمجة وكالة الرأي الفلسطينية 8 من أسهل لغات البرمجة للمبتدئين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب مواطناً بالرصاص الحي خلال اقتحام نابلس وكالة الرأي الفلسطينية نصائح لمرضى السكر للتحكم في جلوكوز الدم عند السفر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

01 آب / أغسطس 2022 09:09

اقتحام مستوطنين لباحات الأقصى
اقتحام مستوطنين لباحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأٌقصى، لصد الاقتحامات المتوقعة من "جماعات الهيكل" في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟