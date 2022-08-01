وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ مسيراً دعوياً على شاطئ بحر السودانية وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يتفقد لجنة اختبارات حفظ عشرين جزءاً وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط ٧ دراجات نارية مسروقة بمحافظتي غزة ورفح وكالة الرأي الفلسطينية موجة الحر.. تحدٍ يضاعف معاناة المزارعين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس الجزائري عزَم على تحقيق المصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2311) الاثنين1 اغسطس2022 وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي لإفشال مخططاته وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يسقط بثلاثية أمام ستراسبورغ وديا وكالة الرأي الفلسطينية أنشيلوتي يوصي بطرد ثلاثي ريال مدريد
أخبار » عربي ودولي

الرئيس الجزائري عزَم على تحقيق المصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية

01 آب / أغسطس 2022 10:26

الرئيس الجزائري يعزم على تحقيق المصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية
الرئيس الجزائري يعزم على تحقيق المصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية

الرأي- وكالات

 

قال  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،  إن الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، والذي تم بثه مساء أمس الأحد، على القنوات التلفزيونية.

وأوضح تبون، أن فلسطين ستكون فريسة سهلة بدون الوحدة والتلاحم بين الفلسطينيين، وستكون مسألة نيل استقلالها أمرا صعبا.


وأضاف أنه عزم على تنظيم  لقاء  للفصائل الفلسطينية في الجزائر من أجل محاولة لم الشمل الفلسطيني، وذلك قبل انعقاد القمة العربية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

وحول انعقاد القمة العربية، شدد على أن الهدف منها هو لم شمل العرب  وقال :"وليس لدينا مشكلة مع أي دولة عربية".

كما وشدد على أن الجزائر تقوم بكل قواها من لإنجاح عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعلى صعيد آخر، قال تبون: "لدينا كافة الشروط لانضمام الجزائر إلى منظمة (بريكس) ويهمها بقوة الانضمام لهذه المنظمة"، مؤكدًا أن انضمامها سيبعدها عن صراعات القطبين.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تطلق "مسابقة وفاء الأحرار" للأعمال الصحفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟