الرئيس الجزائري عزَم على تحقيق المصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية

الرأي- وكالات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، والذي تم بثه مساء أمس الأحد، على القنوات التلفزيونية.

وأوضح تبون، أن فلسطين ستكون فريسة سهلة بدون الوحدة والتلاحم بين الفلسطينيين، وستكون مسألة نيل استقلالها أمرا صعبا.



وأضاف أنه عزم على تنظيم لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر من أجل محاولة لم الشمل الفلسطيني، وذلك قبل انعقاد القمة العربية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

وحول انعقاد القمة العربية، شدد على أن الهدف منها هو لم شمل العرب وقال :"وليس لدينا مشكلة مع أي دولة عربية".

كما وشدد على أن الجزائر تقوم بكل قواها من لإنجاح عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعلى صعيد آخر، قال تبون: "لدينا كافة الشروط لانضمام الجزائر إلى منظمة (بريكس) ويهمها بقوة الانضمام لهذه المنظمة"، مؤكدًا أن انضمامها سيبعدها عن صراعات القطبين.