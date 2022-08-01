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المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

01 آب / أغسطس 2022 10:58

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، القابع في سجن "الرملة"، يواصل إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ31، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، ويتم نقله بين حين وآخر إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

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