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الاحتلال يحول الأسير الصحفي أبو عرفة للاعتقال الإداري

01 آب / أغسطس 2022 03:57

الداخل المحتل- الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال، ظهر اليوم الإثنين، حكماً يقضي بتحويل الصحفي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري.

وأفاد نادي الأسير في تصريح صحفي، أن الاحتلال حول الصحفي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي عامر أبو عرفة، في 19 تموز/يوليو الماضي، من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

وأبو عرفة (39 عاما)، متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل مراسلاً لوكالة "قدس برس" في منطقة جنوبي الضفة الغربية.

يذكر أن أبو عرفة قضي قرابة 6 سنوات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بدأت عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، وأعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري مدة عامين.

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