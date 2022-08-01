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"الكهرباء" توضح حقيقية توفير التيار لـ24 ساعة بـ 1.5 شيقل

01 آب / أغسطس 2022 09:26

غزة- الرأي

نفى مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت ماتم نشره مؤخراً عبر وسائل الإعلام المختلفة، حول توجه الشركة لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة بسعر 1.5 شيقل، في كافة مناطق القطاع.

وأوضح ثابت في تصريحات إذاعية مساء اليوم الاثنين، أن هناك مشروعاً تجريبياً تقوم الشركة على تنفيذه في بعض مناطق قطاع غزة المستهدفة، بنظام 2 أمبير، عن طريق تركيب عدادات ذكية، والتي يتم تزويدها بالكهرباء بالنظام المعتاد، وبالسعر المعروف لدى باقي الاشتراكات.

وبين ثابت أنه وخلال ساعات انقطاع الكهرباء فقط، يتم تجربة المشروع الذي يقوم على تشغيل الكهرباء بقوة 2 أمبير فقط، وهي خدمة ليست إجبارية، وإنما خدمة اختيارية، بسعر 1.5 شيقل للكيلو الواحد.

وأكد ثابت أن هذه العدادات تخضع في هذه الفترة لمراقبة ميدانية مستمرة من قبل طواقم الشركة.

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