القانوع: زيارة الوفد المصري غداً تأتي لمتابعة ملف الإعمار

غزة- الرأي

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن زيارة الوفد المصري لقطاع غزة يوم غدٍ الثلاثاء، تأتي في إطار متابعة ملف الإعمار والملف الاقتصادي.

وأوضح القانوع أن الوفد المصري القادم لقطاع غزة غداً هو تخصصي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار متابعة الملفات المشتركة مع الأشقاء المصريين وعلى رأسها ملفي الإعمار والملف الاقتصادي.

وأعرب القانوع عن تقديره لجهود الاشقاء في مصر في التخفيف من معاناة شعبنا، والمساهمة في حل عديد القضايا التي تساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007".

المصدر: وكالة شهاب الإخبارية