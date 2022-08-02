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اعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي

استشهاد فتى وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

02 آب / أغسطس 2022 08:44

الشهيد الفتى ضرار رياض الحج صالح (الكفريني)
الشهيد الفتى ضرار رياض الحج صالح (الكفريني)

جنين – الرأي:

استشهد فتى، الليلة، وأصيب آخر، واعتقل مواطنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى ضرار رياض الحج صالح (الكفريني) (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق نقل إلى مستشفى ابن سينا، وصفت إصابته بالمتوسطة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن كفريني أصيب برصاص في الكتف ودخلت الصدر وانفجرت بداخله، ما أدى لاستشهاده على الفور.

وذكرت مصادر محلية أن قوات خاصة (مستعربين) برفقة جنود الاحتلال اقتحموا مخيم جنين من عدة جهات برفقة جرافة عسكرية، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، كما تحلق مروحية عسكرية في سماء المخيم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر القيادي في حركة الجهاد الإٍسلامي بسام السعدي، والشاب أشرف الجدع من واد برقين.

ولفت إلى أن مسيرة حاشدة انطلقت من المستشفى باتجاه مدينة جنين ومخيمها، تنديدا بالجريمة الإسرائيلية الجديدة بحق المخيم.

 

 

 

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