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الاحتلال يهدم منزلاً ومنشآت تجارية في نابلس

02 آب / أغسطس 2022 08:52

نابلس – الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا بالسكان في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، ومنشأتين تجاريتين في بزاريا شمال المدينة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة بالقرب من مدخل البلدة، وهدمت منزلاً تعود ملكيته للمواطن محمد أبو السعود، ويسكنه 8 أفراد.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت أخطرت بهدم المنزل المكون من طابق قبل نحو عام تحت ذرائع وحجج واهية.

كذلك هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم، منشأتين تجاريتين في قرية بزاريا شمال نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية بزاريا في ساعات مبكرة، وبدأت بأعمال الهدم لمنشأتين تجاريتين تقعان على مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، والأخرى استراحة، تعودان للمواطن رابح سليمان سيف.

 

 

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