حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين بينهم أسرى محررين

وعرف من بين المعتقلين حسب متابعة مكتب اعلام الأسرى كلاً من:

1. القيادي في الجهاد الشيخ بسام السعدي- جنين

2. أشرف الجدع- جنين

3. القيادي في حماس مصطفى الشنار- نابلس

4. المحرر عمر الحنبلي- نابلس

5. عميد حجازي- نابلس

6. محمود نظمي- مخيم الفارعة بطوباس

7. عبيدة جبر- مخيم الفارعة

8. المحرر محمد مصطفى العروج- جناتا قرب بيت لحم

9. صلاح محمد صباح - بلدة جناتا جنوب بيت لحم

10. أحمد سعيد صباح - بلدة جناتا

11. إبراهيم وجيه صباح - بلدة جناتا

12. محمد عوض عطا الله - بلدة جناتا

13. ربيع فضل زكارنة - بلدة قباطية جنين

14. يزن عبد الله زكارنة - من بلدة قباطية

15. أدهم سمير زكارنة - من بلدة قباطية