جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

غزة- الرأي



تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة وتمويل المركز الثقافي الماليزي افتتحت جمعية فتيات الغد الفلسطينية فعاليات المبادرة الوطنية الثقافية لاجلك وطني.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمته جمعية فتات الغد في مقر وزارة شؤون الأسرى والمحررين، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة أ. منال الانقر والمدير التنفيذي أ.شيماء حرارة، وأعضاء مجلس الإدارة أ. هنادي سكيك وأ. ألاء حمادة وأ. أماني الغصين، ومدير عام البرامج والآداب في الهيئة العامة للشباب والثقافة د. فواز السوسي ، و المساعد الإداري في المركز الثقافي الماليزي أ. محمد النزلي، عدد من المتطوعات والشخصيات الكريمة.



وتحدثت الانقر عن فعاليات المبادرة الوطنية التي ستطلقها الجمعية خلال المبادرة مثل دورة معارف فلسطينية و مسابقة افضل تلخيص كتاب ومسابقة أفضل عمل ابداعي مميز والعديد من الانشطته الأخرى.



كما تحدث د. السوسي عن أنشطة الهيئة الثقافية الوطنية التي تعزز القضايا وطنية ودوهم في رعاية المؤسسات والمراكز الشبابية، فيما تحدث النزلي عن دوهم الفعال في تبني الأفكار والفعاليات الثقافية المبدعة، ودوهم في خدمة الشباب الفلسطيني بما هو مفيد ومثمر.



و في ختام الفعالية قامت الفتيات المتطوعات باطلاق وتركيب جدارية تحمل اسم المبادرة "#لاجلك_وطني".