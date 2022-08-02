المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن المعتقل عواودة دخل اليوم 143 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله.

وكان عواودة علق اضرابه المفتوح عن الطعام بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، ما دفعه للعودة للإضراب مرة أخرى.

يشار إلى أن الأسير عواودة معتقل منذ 27/12/2021، ويتم نقله بين حين وآخر إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.