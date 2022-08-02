وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُصدر تقرير إنجازاتها خلال النصف الأول من العام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأشغال والنيابة العامة يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد اجتماعاً هاماً لتعزيز الإعلام الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها النصف سنوي للعام 2022. وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبحث تعزيز الثقافة المقدسية مع لجنة القدس بالتشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الطاقم الطبي بمجمع الشفاء ينهي اجراء عمليات جراحة المسالك البولية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر كشف التنسيقات للسفر يوم الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُنجز قضيتي سرقة ونصب واحتيال بغزة ورفح وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني والجامعة الإسلامية يفتتحان دبلوم "الإسعاف والطوارئ"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

02 آب / أغسطس 2022 11:19

اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية
اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، اجتماعاً دورياً لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، أعضاؤها النواب د. مروان أبو راس، ود. محمد شهاب، ود. أحمد أبو حلبية، ود. يونس الأسطل.

وأكد النائب الغول أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية يخضع للمسات الأخيرة قبل عرضه على المجلس التشريعي بالقراءة الأولى.

وناقشت اللجنة بعض القضايا التي تتعلق بالشأن الحكومي وعقد جلسة استماع لبعض المسؤولين حول تلك القضايا.
وبحثت شكاوى المواطنين وإحالتها إلى جهات الاختصاص لحلها وفق القانون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟