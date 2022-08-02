اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، اجتماعاً دورياً لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، أعضاؤها النواب د. مروان أبو راس، ود. محمد شهاب، ود. أحمد أبو حلبية، ود. يونس الأسطل.

وأكد النائب الغول أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية يخضع للمسات الأخيرة قبل عرضه على المجلس التشريعي بالقراءة الأولى.

وناقشت اللجنة بعض القضايا التي تتعلق بالشأن الحكومي وعقد جلسة استماع لبعض المسؤولين حول تلك القضايا.

وبحثت شكاوى المواطنين وإحالتها إلى جهات الاختصاص لحلها وفق القانون.