حماس: الاستيطان ومصادرة الأراضي لن يمنح الاحتلال أي شرعية

غزة- الرأي:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنَّ مصادرة الاحتلال لنحو سبعة وثمانين دونماً من أراضي المواطنين، ومصادقته على مخطط لإقامة حيّ استيطاني في بلدتي يعبد وعانين بمحافظة جنين، هو عدوانٌ صهيونيٌّ جديد.

وقال المتحدث باسم الحركة، "حازم قاسم"، "إن مصادرة الاحتلال للأراضي هو استمرار لجرائم الاحتلال الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين التي يحاصرها جدار الفصل العنصري".

وجدد تأكيد الحركة أنَّ هذه السياسة الاستيطانية التي تمارسها حكومات الاحتلال المتطرّفة، هي جرائم موصوفة تمثّل انتهاكاً واستهتاراً بكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ونوه في الوقت ذاته، إلى أن تلك السياسة لن تمنح هذا الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية، وسيواصل شعبنا تمسّكه بأرضه وحقوقه، ومواجهة مخططاته ومشاريعه بكل الوسائل، حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.