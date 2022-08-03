وكالة الرأي الفلسطينية سمكة شفافة بـ125 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معبر "كرم أبو سالم" لليوم الثاني وكالة الرأي الفلسطينية ما تأثير القهوة على صحة الدماغ؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تكتشف متى يكون السعال علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة؟ وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في تداولات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تناول البرغر والبطاطا المقلية كل يوم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر! وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يكتشفون أن قشرة الأرض تتقطر تحت جبال الأنديز منذ ملايين السنين وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يحولون العناكب النافقة إلى "أداة آلية"! وكالة الرأي الفلسطينية ميزات قد تهم الملايين تظهر في "تويتر"
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

حظر 13 تطبيقاً شائعاً "لأندرويد" ينبغي على المستخدمين حذفها!

03 آب / أغسطس 2022 08:17

حظر 13 تطبيقا شائعا "لأندرويد" ينبغي على المستخدمين حذفها!
حظر 13 تطبيقا شائعا

هناك تحذير جديد لملايين مستخدمي "أندرويد" حيث اكتشف خبراء الأمن 13 تطبيقا شائعا تسبب الفوضى في الهواتف الذكية.

ويوجد لدى البرامج الخبيثة، التي رصدها فريق الأمان في McAfee، القدرة على ملء الأجهزة بإعلانات لا نهاية لها ومتطفلة للغاية والتي تنبثق باستمرار وتسيطر على الشاشة بأكملها.

وبمجرد التنزيل يجري تثبيت هذه البرامج الإعلانية المزعجة والتي يكاد يكون من المستحيل إيقافها. ولجعل الأمور أسوأ، تقوم بعض التطبيقات تلقائيا بتغيير اسمها ورمزها مما يجعل تعقبها وإزالتها من الجهاز أكثر صعوبة.

ويبدو أن معظم هذه التطبيقات تتنكر في شكل تطبيقات لتنظيف الهاتف، تهدف إلى تخليص الأجهزة من البرامج والأخطاء غير المرغوب فيها. لتقوم ببساطة في الواقع، بفعل العكس تماما.

وللمساعدة في زيادة عدد التنزيلات، قام اللصوص الإلكترونيون بتوصيل هذه التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وإليك جميع التطبيقات التي حذفتها غوغل، وإذا قمت بتثبيت أي منها فمن الضروري أن تجدها وتزيلها دون تأخير.

• Junk Cleaner.

إقرأ المزيد
تطبيقات شهيرة  قد 
تطبيقات شهيرة قد "تقتل" بطارية جهاز "آيفون" الخاص بك!
• EasyCleaner.

• Power Doctor.

• Super Clean.

• Full Clean.

• Fingertip Cleaner.

• Quick Cleaner.

• Keep Clean.

• Windy Clean.

• Carpet Clean.

• Cool Clean.

• Strong Clean.

• Meteor Clean.

ووفقا لبيانات القياس عن بُعد من McAfee، تؤثر هذه البرامج الخبيثة ومتغيراتها على مجموعة واسعة من البلدان التي تشمل بشكل أساسي كوريا الجنوبية واليابان والبرازيل، ولكن تم رصدها أيضا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المصدر: إكسبريس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟