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الطقس: الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة

03 آب / أغسطس 2022 08:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، ألا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو ثلاثة إلى أربع درجات مئوية.

كما تكون الأجواء حارة نهاراً في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب.

أما ليلاً، فتتراجع الحرارة بشكل واضح ليسود طقس معتدل ولطيف ومنعش تحديدًا في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم غدٍ الخميس، فتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية ويسود جو حار الى شديد الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والغورية.

أما مساء الخميس، فيصبح الجو لطيفاً في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء رطبة ومزعجة في المناطق السحلية والقريبة من السواحل، فيما تكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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