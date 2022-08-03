سمكة شفافة بـ125 ألف دولار

انتشرت صورة لسمكة شفافة قيل إن صيادا سوريا اصطادها في بانياس، وأنها تستخدم للزينة في القصور حول العالم، وأن سعرها يعادل 500 مليون ليرة، (نحو 125 ألف دولار)، فما حقيقة هذه السمكة؟

الواقع أن السمكة التي تظهر في الصورة المرفقة مع الخبر المتداول، عبارة عن عمل فني أنجزته الفنانة لوو وانغ، ونشرته عبر حسابها في "انستغرام" منذ 2019، حسب موقع "النهار" اللبناني.



وكتبت الفنانة تعليقا على الصورة التي نشرتها، تشير فيه إلى أنها حاولت أن تحاكي نوعا فريدا من السمك، وتقول: "انتهيت للتو من العمل على سمكة "بلو بليد نايت وندورر" (المتجول الليلي ذو البطن الأزرق) في ذلك اليوم. إنها نوع جديد نسبيا من سمك الكرسين الليلي، والذي عُثر عليه في ريو نيغرو. الأطول منها يصل الى 17.4 ملم (0.69 بوصة). لذلك قد أكون بالغت ربما في نسختي هذه بنحو 9 بوصات اضافية...".

وتوصف سمكة Cyanogaster noctivaga بأنها "استثنائية"، لأن "شفافيتها تسمح بمشاهدة أعضائها الداخلية"، موطنها ريو نيغرو في البرازيل، و"تمكن رؤية هذه السمكة الصغيرة بفضل بطنها الأزرق المرئي ليلا في الماء. حجمها يكاد لا يتجاوز 15 ملم، مع حد أقصى يبلغ 1.54 سنتم".

وهذا النوع من الأسماك حساس للغاية، إذ أن "الإجهاد يتسبب بإصابتها بنوبة قلبية".

المصدر: "النهار"