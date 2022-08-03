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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية جنود الاحتلال

03 آب / أغسطس 2022 09:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من جنود الاحتلال، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الشهر الجاري.

وذكرت مصادر محلية أن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات مكثفة لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية واستمعوا لشروحات حول "الهيكل المزعوم".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يومياً على فترتين صباحية ومسائية، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

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