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حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 12 مواطناً بالضفة والقدس

03 آب / أغسطس 2022 09:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 مواطناً بعد اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: "عصام محمد كواملة من مخيم العروب، ورامي أبو عيشة، وأحمد أبو مرخية"، على الحاجز المؤدي الى حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل..

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال: "أدهم ياسين" عصيدة من قرية تل، و"أيوب ناجح" صباح من قرية عوريف.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: "كنعان كنعان" من قرية كوبر، و"عبد الرازق مهند" من قرية أبو شخيدم، شمال رام الله، و"أيسر معروف" من قرية عين قينيا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد عدنان نزال، وعز أحمد خزيمية من بلدة قباطية، ومحمد عمر فريحات من  بلدة اليامون.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مصعب عبد الله أبو عيد من بلدة بدّو.

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