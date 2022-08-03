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بشأن اعتماد مترجمي إشارة

الشؤون المهنية بالعدل تستقبل وفداً عن جمعية أطفالنا للصم

03 آب / أغسطس 2022 11:11

الشؤون المهنية بالعدل تستقبل وفداً عن جمعية أطفالنا للصم
الشؤون المهنية بالعدل تستقبل وفداً عن جمعية أطفالنا للصم

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة وفداً عن "جمعية أطفالنا للصم" للتباحث في آليات تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية لخدمة الصم واعتماد مترجمي إشارة قانونيين من قبل الوزارة.


واستقبل الوفد مدير عام الشؤون المهنية أ. محيي الدين الأسطل وعدداً من موظفي الإدارة، وتناول اللقاء إمكانية منح العاملين في لغة الإشارة شهادة مترجم أو خبير في مجالات إشارات الصم والبكم.


وتم التطرق إلى الأطر الناظمة للدول العربية المجاورة حول ذات الموضوع، ومن ثم إعداد مذكرات قانونية تبين آليات الترخيص.


وكان وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة قد نوه لأن الوزارة بصدد اعتماد مترجمي إشارة لخدمة هذه الشريحة الهامة في المجتمع والذين يتجاوز عددهم 30000 ألف شخص.


جدير بالذكر أن الوفد الزائر ممثل بـ أ. أية المغربي أ. هنادي صالح أ. إيهاب المدهون، وكان بالاستقبال إلى جانب مدير عام الإدارة كلا من أ. اسلام أبو سعود ممثلاً عن قسم الخبرة والمساعد الإداري أ. أحمد أبو سمرة.

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