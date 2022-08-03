لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية النصيرات

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، وذلك في إطار متابعة اللجنة لعمل البلديات وللخدمات التي تقدمها للمواطنين ومدى جودتها.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. مروان أبو راس، ومقررها النائب المستشار محمد فرج الغول، وعضو اللجنة النائب د. سالم سلامة.

واستمعت اللجنة من رئيس البلدية الجهود التي تقوم بها بلديته في توفير كافة الخدمات للمواطنين في مخيم النصيرات، وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه البلدية.

واطلعت اللجنة على جهود البلدية في تطوير وتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، كما بحثت اللجنة عددًا من الشكاوى الواردة إليها من عدد من المواطنين حول عمل البلدية، وأكدت على ضرورة حلها.