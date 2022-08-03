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الاحتلال يهدم ويجرف مساكن وأراض زراعية في العيساوية والزعيّم بالقدس

03 آب / أغسطس 2022 01:59

الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية في الزعَيم شرق القدس
الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية في الزعَيم شرق القدس

القدس المحتلة- الرأي

 

شرعت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أعمال هدم وتجريف في الأراضي بين بلدة الزعيّم وروابي العيساوية شرق القدس المحتلة.

وشملت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال غرفتين زراعيتين وتجرف أراضٍ زراعية في المنطقة.

قال مدير بلدية الزعَيم محمد أبو زياد، إن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي المواطنين غرب البلدة، وهدمت غرفة سكنية، وجرفت أرضا واستولت على خزانات مياه تعود للمواطن طارق سبيتان، بحجة استخدامها دون الحصول على ترخيص.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت غرفة سكنية أخرى ومنشآت زراعية تعود للمواطن محمد جمعة حمدان واستولت على معدات زراعية.

وبحسب مصادر مقدسية، فإنّ هذه الأراضي هي ما تبقى لهم من مجموع أراضيهم التي صادرها الاحتلال لصالح مشاريعه الاستيطانية في المنطقة.

الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية في الزعَيم شرق القدس feelza3yamtrtrg474474765qwsed12
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