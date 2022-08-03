وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية من القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية الإنتاج الحيواني بالزراعة ينظم لقاءات ارشادية مع مربي النحل وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُنجز قضية سرقة سيارة بقيمة 11 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "صبري": الأقصى يتعرض لأخطر هجمة إسرائيلية منذ العام 1967 وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إغلاق الاحتلال للمعابر سيتسبب بخسائر فادحة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ويجرف مساكن وأراض زراعية في العيساوية والزعيّم بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور أبناء الأسرى الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل (3873) فلسطينيًا خلال النصف الأول من العام 2022
أخبار » الأخبار الفلسطينية

التشريعي يتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية من القضاء الشرعي

03 آب / أغسطس 2022 02:35

التشريعي يتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية من القضاء الشرعي
التشريعي يتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية من القضاء الشرعي

غزةالرأي

تسلمت رئاسة المجلس التشريعي مشروع قانون الأحوال الشخصية من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بحضور النواب د. محمود الزهار، ومحمد فرج الغول، وهدى نعيم، وخميس النجار.

وحضر وفد من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسة د. حسن الجوجو، الذي أطلع المجلس التشريعي على أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي يراعي وينظم حياة الإنسان وأحواله منذ ولاته وحتى وفاته، ويتوافق مع متطلبات العصر وفق نصوص الشريعة الإسلامية.

بدوره أشاد النائب المستشار محمد فرج الغول بجهود المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، مؤكداً على دور المجلس التشريعي في العمل على إقرار القوانين والتشريعات، التي من شأنها حفظ حقوق المواطن وخدمة المجتمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟