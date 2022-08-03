التشريعي يتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية من القضاء الشرعي

غزة- الرأي

تسلمت رئاسة المجلس التشريعي مشروع قانون الأحوال الشخصية من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بحضور النواب د. محمود الزهار، ومحمد فرج الغول، وهدى نعيم، وخميس النجار.

وحضر وفد من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسة د. حسن الجوجو، الذي أطلع المجلس التشريعي على أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي يراعي وينظم حياة الإنسان وأحواله منذ ولاته وحتى وفاته، ويتوافق مع متطلبات العصر وفق نصوص الشريعة الإسلامية.

بدوره أشاد النائب المستشار محمد فرج الغول بجهود المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، مؤكداً على دور المجلس التشريعي في العمل على إقرار القوانين والتشريعات، التي من شأنها حفظ حقوق المواطن وخدمة المجتمع.