الاحتلال يواصل حملات الاعتقال المواطنين في الضفة

الضفة الغربية- الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، شاباً من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـمصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عامر أبو طعيمة واستولت على مركبته بعد اقتحام السيلة الحارثية ومداهمة منزل ذويه، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى رمانة، وعانين، والطيبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين وفتى من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــــــمصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت لطفي صلاح الدين صلاح (43 عاما)، من بلدة الخضر، وزيد محمد الصلاحات (17 عاما) من منطقة واد شاهين، ومحمد محمود أبو شعيرة من حي الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها منزل والدة الأسير عيسى عواد، وشقيقيه عواد وناصر.