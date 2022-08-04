وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية مطعم باليونان يقدم لسائح فاتورة بمبلغ مذهل ثمنا لـ 6 قطع جمبري وكالة الرأي الفلسطينية بلغاريا.. اكتشاف أحافير آخر حيوان باندا عاش في أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية نمو أجنة فئران مع أدمغة وقلوب نابضة باستخدام خلايا الجلد فقط وكالة الرأي الفلسطينية OnePlus تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ توسّع عائلة Galaxy بهاتف جيد ورخيص الثمن وكالة الرأي الفلسطينية آسوس تطلق "حاسب المستقبل" بمواصفات غير مسبوقة! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يشرعون ببناء مرافق قرب عين الساكوت بالأغوار
أخبار » عجائب وطرائف

مطعم باليونان يقدم لسائح فاتورة بمبلغ مذهل ثمنا لـ 6 قطع جمبري

04 آب / أغسطس 2022 08:53

مطعم باليونان يقدم لسائح فاتورة بمبلغ مذهل ثمنا لـ 6 قطع جمبري
مطعم باليونان يقدم لسائح فاتورة بمبلغ مذهل ثمنا لـ 6 قطع جمبري

قالت صحيفة The Sun، إن سائحا أجنبيا أصيب بالذهول لدى رؤيته لفاتورة قيمة طبق الجمبري الذي تناوله في حانة في منتجع جزيرة ميكونوس.

وأشار السائح إلى أنه كان يعلم بأن أسعار هذا المطعم مرتفعة جدا، رغم أن تصنيف هذه المؤسسة كان متنديا نسبيا، لكن كل ذلك لم يثر حرج الرجل الذي كان شديد الثقة بنفسه وبأنه لن يسمح للعاملين هناك بخداعه.  

ونقلت الصحيفة عنه القول: "كنت واثقا من أنهم إذا حاولوا خداعي، فسأطلب منهم التوقف عن العبث وإخباري بالأسعار الحقيقية".


لكن النادل لم يقدم له قائمة طعام، بل فقط سرد عليه التشكيلة الموجودة من الأطباق، فطلب الرجل اثنين من مشروب التيكيلا، واثنين من البيرة، وست قطع جمبري، والتي تم إحضارها إليه.

وبعد الانتهاء من الوجبة، تلقى السائح فاتورة بمبلغ 425 يورو. لكنه رفض دفع أكثر من 65 يورو مقابل ما أكله وهدد بإبلاغ الشرطة على تذمر العاملين في المطعم.

المصدر: nation-news.ru

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟