الاحتلال يهدم "بركسا" للأغنام في قرية قلنديا

القدس المحتلة- الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسا" في قرية قلنديا، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة البيار في القرية، وهدمت "بركسا" للأغنام، بحجة البناء دون ترخيص.