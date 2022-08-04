الاحتلال يهدم "بركسا" للأغنام في قرية قلنديا

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسا" في قرية قلنديا، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة البيار في القرية، وهدمت "بركسا" للأغنام، بحجة البناء دون ترخيص.
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04 آب / أغسطس 2022 09:25
القدس المحتلة- الرأي
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسا" في قرية قلنديا، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة البيار في القرية، وهدمت "بركسا" للأغنام، بحجة البناء دون ترخيص.
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