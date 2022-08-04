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موقع عبري: طائرات الاحتلال تطارد وحدات الجهاد الإسلامي المضادة للدروع

04 آب / أغسطس 2022 09:37

الداخل المحتل- الرأي

زعم موقع واي نت العبري أن "سلاح الجو لجيش الاحتلال كثف نشاطه في سماء قطاع غزة، على خلفية تحذير ملموس من هجوم مرتقب للجهاد الإسلامي.

وقال الموقع إن عشرات الطائرات الهجومية غير المأهولة (بدون طيار) تحلق في المنطقة بهدف مطاردة ومهاجمة الوحدات المضادة للدبابات أو الخاصة بإطلاق صواريخ الجهاد الإسلامي”.

وأضاف الموقع أنه "منذ ثلاثة أيام حتى الآن، أغلقت عدة طرق خوفًا من نيران مضادة للدبابات أو القنص أو قذائف الهاون، وتوقفت عمليات القطارات من الطرق المؤدية إلى عسقلان وأغلق شاطئ زكيم أمام الزوار".

وأشار الموقع إلى أنه للحظة لم يسجل أي إنذار أو اختراق على طول الحدود مع غزة.

وأكد الموقع أن الجانب المصري يمارس ضغوطاً شديدة على الجهاد ليكبحوا ردهم، فيما طلبت "إسرائيل" تدخل قطر أيضاً لتهدئة الأوضاع.

وشدد الموقع أن تقييم جيش الاحتلال أنه بفضل الإجراءات والقيود الأخيرة على طول حدود غزة تم منع تنفيذ أي هجمات للجهاد الإسلامي.

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