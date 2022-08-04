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"أبو حلبية" يدعو لمواجهة محاولات الاحتلال من فرض واقع جديد بالأقصى

04 آب / أغسطس 2022 10:15

"أبو حلبية" يدعو لمواجهة محاولات الاحتلال من فرض واقع جديد بالأقصى

غزة- الرأي

حذر أحمد أبو حلبية، مدير مؤسسة القدس الدولية - فلسطين من فرض الاحتلال أمراً واقعاً في المسجد الأقصى، من خلال تكثيف الاقتحامات وزيادة أعدادها، لاسيما بالأعياد اليهودية.

وشدد أبو حلبية، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، على أن "ما يحدث بالأقصى مخططات إسرائيلية خطيرة، يجب مواجهتها فلسطينياً وعربياً ودولياً".

وقال أبو حلبية: إنّ حماية الاحتلال للمستوطنين المقتحمين، تأتي ضمن إطار السيطرة على المسجد الأقصى كله، مع التركيز على المنطقة الشرقية، إمعانًا في التقسيمين المكاني والزماني للحرم، ومحاولة إقامة الهيكل المزعوم".

وطالب أبو حلبية السلطة الفلسطينية برفع قضايا في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

وأشار أبو حلبية إلى أنّ الاحتلال ومستوطنيه يقيمون الصلوات والشعائر الاستفزازية، ويعيقون وصول أهالي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى ضمن مخطط إسرائيلي"، مؤكداً أن "المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين ولا ارتباط لليهود فيه لا من قريب ولا من بعيد.

ودعا أبو حلبية المرابطين وأهالي مدينة القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني القادرين على تجاوز إجراءات الاحتلال والحواجز، تعزيز تواجدهم في الحرم القدسي الشريف، وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين باقتحام الأقصى وتدنيس باحاته، مشيدًا برباطهم وصمودهم.

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