مستوطنو غلاف غزة يطالبون بتعويضات بعد تعطيل حياتهم

الداخل المحتل- الرأي

دعا سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى دفع تعويضات لهم بعد تعطيل حياتهم ومنعهم من الخروج لأعمالهم، بسبب الاستنفار الأمني لليوم الثالث على التوالي، خشيةً من هجوم انتقامي من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

وقال موقع "واي نت" العبري، إن الحياة معطلة لليوم الثالث في غلاف غزة، رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن وضعًا خاصًا وطارئًا، وهي الخطوة التي تسمح بتعويض السكان ولكنها لم تعلن عنها.

ولفت الموقع العبرية، إلى أن ما يجري أثار غضب المستوطنين وحتى رؤساء "السلطات المحلية".

واضطر سكان بعض المناطق في غلاف غزة مساء أمس وصباح اليوم الخميس، إلى ترك منازلهم متوجهين إلى القدس وتل أبيب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.