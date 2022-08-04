الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت الزراعية جنوب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

سلمت قوات الاحتلال الخميس عشرات الإخطارات بالهدم لمنشآت زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية بأن قوة تابعة للإدارة المدنية للاحتلال اقتحمت منطقة رأس النخل شرقي البلدة، ووضعت أكثر من 40 إخطارا بالهدم لمنشآت زراعية حديثة.

وتتعلق الإخطارات بغرف زراعية وآبار لجمع مياه الأمطار واستصلاح أراض وسلاسل حجرية.

وأوضحت المصادر أن هذه المنشآت أقيمت حديثا ضمن مشاريع استصلاح للأراضي الزراعية في البلدة لحمايتها من الزحف الاستيطاني، مبينا أن الاحتلال يمنع حتى الآن إيصال الكهرباء لهذه المنطقة.