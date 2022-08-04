التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني يشارك بمخيم الصداقة الكشفي الإسلامي التركي

إسطنبول - الرأي

انطلقت فعاليات المخيم الكشفي الدولي (مخيم الصداقة الكشفي الإسلامي)، والذي يعقد في مدينة قونيا التركية ويستمر لسبعة أيام، بمشاركة فاعلة من التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني.

حيث يشارك أكثر من (١٣٠) كشافاً من أبناء فلسطين في الوطن والشتات تحت شعار (سنخيم في القدس)، حيث من المفترض أن يشهد المخيم عدداً من الفعاليات.

وعن مشاركة التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني قال رئيس البعثة الكشفية الفلسطينية ورئيس التجمع الكشفي الأهلي الفلسطيني محمد أبو شقرة أنه تم استكمال وصول الوفد الفلسطيني المشارك في مخيم الصداقة الكشفي الإسلامي في قونيا والذي يبلغ ١٣٠ مشاركا فلسطينيا من دول الشتات والوطن، مطمئناً أهالي الكشافين أن الوفد بخير ويتمتع بالروح الإيجابية لتمثيل فلسطين في المحافل دولية .

كما وعبّر عن شكره العميق للفيدرالية الكشفية التركية لإقامة هذا المخيم الدولي وإتاحة الفرصة للعديد من الدول للمشاركة فيه للتعارف وتبادل الثقافات واكتساب المهارات الكشفية والتعريف بالقضية الفلسطينية من خلال الجناح الفلسطيني الذي يقيمه التجمع في المخيم.

وأضاف أن هذا المخيم يمثل فرصة مهمة لاحتكاك الكشاف الفلسطيني بنظرائه من الدول الأخرى واكتساب الخبرات، إضافة إلى توفير المساحة للتعريف بالحق الفلسطيني وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال.

وأضاف أبوشقرة أن العديد من المجموعات الكشفية الفلسطينية من عدة دول عربية وأجنبية، كما أمل أن تكون هذه المشاركة نقطة انطلاق نحو مشاركة أوسع للمجموعات الكشفية الفلسطينية في المحافل الدولية.

ويذكر أن مخيم الصداقة الكشفي الإسلامي هو مخيم دولي يشارك فيه ما يقارب 2000 كشفيا من حول العالم يشرف عليه الفدرالية الكشفية التركية بالاشتراك مع بلدية مدينة قونيا الكبرى ، ويضم العديد من المحطات والبرامج الترفيهية والسياحية والتدريبية .

ويحظى المخيم باهتمام عالٍ على المستوى الرسمي التركي، لما يمثله من نموذجٍ للتعاون الكشفي المشترك مع جميع اقطار العالم الإسلامي.